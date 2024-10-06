В Ізраїлі терорист почав стрілянину у МакДональдзі – загинула правоохоронниця, 10 постраждалих
В ізраїльському місті Беер-Шева вдень у неділю терорист відкрив вогонь на автовокзалі – була убита офіцерка прикордонної поліції, щонайменше 10 людей поранено. Про це повідомило місцеве ЗМІ The Times of Israel.
19-річна сержантка Шира Суслік була убита озброєним чоловіком, котрий увірвався у McDonald's на центральному автовокзалі та відкрив вогонь по тих, хто перебував всередині.
Поліція повідомила, що у загиблої офіцерки залишилися батьки та троє братів і сестер.
Служба швидкої допомоги MDA повідомила, що унаслідок нападу було поранено 10 осіб, яких доставили на лікування до медцентру: зокрема, жінка перебувала у важкому стані, четверо чоловіків у стані середньої тяжкості – усі вони мали вогнепальні поранення.
Стрільця убили на місці солдати Армії оборони Ізраїлю – його ідентифікували як 29-річного Ахмада аль-Укбі, громадянина Ізраїлю з бедуїнського села, котрий раніше мав судимість, передає ЗМІ.
За даними суспільного мовника Kan, стрілець був родичем Муханада аль-Укбі, котрий у 2015-му вбив солдата ЦАХАЛу та поранив ще 11 людей у Беер-Шеві. Муханада теж застрелили на місці.
Обидва чоловіки походили з одного і того ж бедуїнського села Укбі – воно належить до поселень, які ізраїльський уряд не визнає законними.
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