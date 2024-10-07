Президент Ізраїлю закликав іранців та ліванців повстати проти Ірану

Іцхак Герцог заявив, що Ізраїль протистоїть імперії зла, яку очолює Іран, і що, захищаючись, країна дає надію народам Близького Сходу

Іцхак Герцог (Фото: Facebook)

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав громадян Ірану та Лівану "повстати" та протистояти антиізраїльській осі. Його цитує The Times of Israel.

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"Якщо ми протистоятимемо цьому і будемо разом жорсткими, ми напевно можемо сподіватися на краще майбутнє і створити в регіоні структуру, подібну до НАТО, яка блокуватиме радикалізм", – заявив Герцог.

Напередодні річниці терактів ХАМАС 7 жовтня, ізраїльський лідер заявив, що його країна протистоїть імперії зла, яку очолює Іран, і що, захищаючись, Ізраїль дає надію народам Близького Сходу.

"Ця війна ведеться проти нас імперією зла, Іраном та його посередниками. У підземеллях Гази досі перебуває 101 заручник, які зазнають величезних страждань. І ми б'ємося на півночі й на півдні, тобто в Газі та в Лівані. Ми намагаємося змінити рівняння і дати надію народам Близького Сходу", – висловився він.