Президент Ізраїлю закликав іранців та ліванців повстати проти Ірану
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав громадян Ірану та Лівану "повстати" та протистояти антиізраїльській осі. Його цитує The Times of Israel.
"Якщо ми протистоятимемо цьому і будемо разом жорсткими, ми напевно можемо сподіватися на краще майбутнє і створити в регіоні структуру, подібну до НАТО, яка блокуватиме радикалізм", – заявив Герцог.
Напередодні річниці терактів ХАМАС 7 жовтня, ізраїльський лідер заявив, що його країна протистоїть імперії зла, яку очолює Іран, і що, захищаючись, Ізраїль дає надію народам Близького Сходу.
"Ця війна ведеться проти нас імперією зла, Іраном та його посередниками. У підземеллях Гази досі перебуває 101 заручник, які зазнають величезних страждань. І ми б'ємося на півночі й на півдні, тобто в Газі та в Лівані. Ми намагаємося змінити рівняння і дати надію народам Близького Сходу", – висловився він.
- У ніч проти 4 жовтня Ізраїль вдарив по тунелю в Бейруті, повідомляло видання Axios.
- Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що країна та союзники не відступлять від Ізраїлю після нападу на Бейрут.
- 4 жовтня NYT повідомив, що Іран готується до нових атак Ізраїлю та просить допомоги у Росії.
- Армія оборони Ізраїлю 6 жовтня оголосила про початок нової наземної операції в місті Джабалія на півночі сектора Гази, щоб завадити ХАМАСу перегрупуватися.