Ізраїль заявив про удари по об'єктах штабу розвідки Хезболли та складах зі зброєю – відео
Армія оборони Ізраїлю заявила про успішні удари по об'єктах штабу розвідки угрупування "Хезболла" та складах зброї у столиці Лівану Бейруті.
Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по цілях, що належать до розвідувального штабу Хезболли у Бейруті, зокрема по засобах збору розвідувальних даних, командних центрах та додаткових об'єктах терористичної інфраструктури, заявила ізраїльська армія.
Також згодом Військово-повітряні сили країни завдали ударів по об'єктах Хезболли у районі Бейрута – після ударів зафіксовані вторинні вибухи, що вказують на наявність зброї, зазначив ЦАХАЛ.
Військові стверджують, що Хезболла навмисно розмістила свої командні центри та зброю під житловими будинками у центрі Бейрута, створюючи небезпеку для населення цього району.
Також ЦАХАЛ заявив про удари своїми винищувачами по цілях Хезболли на півдні Лівану та в районі Бекаа, зокрема, по складах зброї, об'єктах терористичної інфраструктури, командному центру та пусковій установці.
Підконтрольне Хезболлі Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що щонайменше 12 людей загинули, включно з кількома дітьми, в результаті двох нальотів ізраїльської авіації на міста на південь від Бейрута, передає катарське медіа Aljazeera.
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