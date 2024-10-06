ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 400 боевиков Хезболлы за неделю операции в Ливане
Израильская армия с начала наземных операций 30 сентября уничтожила не менее 440 боевиков Хезболлы. Об этом заявили начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Ха-Леви и спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, пишет The Times of Israel.
По их словам, Израиль продолжает активные действия против Хезболлы в Ливане.
Удары были нанесены по командным центрам, хранилищам оружия, туннелям и другим объектам группировки.
Ха-Леви отметил, что страна должна продолжать давление на Хезболлу, нанося ей постоянный ущерб без пауз и отступлений.
Также армия заявила, что в субботу были атакованы боевики в командном центре, который находился в мечети в южном ливанском городе Бинт-Джбейль, на территории больницы. По информации военных, этот центр использовался для планирования терактов против Израиля.
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