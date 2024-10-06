ЦАХАЛ заявив про знищення понад 400 бойовиків Хезболли за тиждень операції в Лівані
Ізраїльська армія з початку наземних операцій 30 вересня знищила щонайменше 440 бойовиків Хезболли. Про це заявили начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Га-Леві та речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.
За їхніми словами, Ізраїль продовжує активні дії проти Хезболли в Лівані.
Ударів було завдано по командних центрах, сховищах зброї, тунелях та інших об’єктах угруповання.
Га-Леві зазначив, що країна повинна продовжувати тиск на Хезболлу, завдаючи їй постійної шкоди без пауз і відступів.
Також армія заявила, що в суботу було атаковано бойовиків у командному центрі, який розташований у мечеті в південному ліванському місті Бінт-Джбейль, на території лікарні. За інформацією військових, цей центр використовувався для планування терактів проти Ізраїлю.
- У ніч проти 4 жовтня Ізраїль вдарив по тунелю в Бейруті, повідомляло видання Axios.
- Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що країна та союзники не відступлять від Ізраїлю після нападу на Бейрут.
- 4 жовтня NYT повідомив, що Іран готується до нових атак Ізраїлю та просить допомоги у Росії.