ЦАХАЛ заявив про знищення понад 400 бойовиків Хезболли за тиждень операції в Лівані

Ударів було завдано по командних центрах, сховищах зброї, тунелях та інших об’єктах угруповання в Лівані

Фото: ЕРА / MOHAMMED SABER

Ізраїльська армія з початку наземних операцій 30 вересня знищила щонайменше 440 бойовиків Хезболли. Про це заявили начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Га-Леві та речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

За їхніми словами, Ізраїль продовжує активні дії проти Хезболли в Лівані.

Ударів було завдано по командних центрах, сховищах зброї, тунелях та інших об’єктах угруповання.

Га-Леві зазначив, що країна повинна продовжувати тиск на Хезболлу, завдаючи їй постійної шкоди без пауз і відступів.

Також армія заявила, що в суботу було атаковано бойовиків у командному центрі, який розташований у мечеті в південному ліванському місті Бінт-Джбейль, на території лікарні. За інформацією військових, цей центр використовувався для планування терактів проти Ізраїлю.