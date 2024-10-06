В Ізраїлі – протести напередодні роковин нападу ХАМАС. Вимагають звільнення заручників
Напередодні роковин нападу палестинських терористів з групи ХАМАС в Ізраїлі відбулися багатотисячні протести: люди вимагають прем'єра Беньяміна Нетаньягу вжити "термінових заходів" зі звільнення заручників, яких утримують в Газі, передає CNN.
Протести відбулися в Тель-Авіві, Кесарії, Беер-Шеві, Єрусалимі та інших містах, де родичі заручників вимагали їхнього звільнення на тлі загострення конфлікту в регіоні.
За даними журналістів, шосе Аялон у Тель-Авіві було перекрито, а в Кесарії протест проходив біля приватної резиденції Нетаньягу.
Ейнав Зангаукер, чий син Матан серед 101 заручника, які залишаються в Газі, заявив, що Нетаньягу "не хоче повертати заручників".
"Нетаньягу не хоче повертати заручників. Навіть якщо війна на півночі закінчиться, Нетаньяху хоче, щоб війна на півдні тривала", – сказав він, маючи на увазі війну Ізраїлю з Хезболлою на північному кордоні.
Інший протестувальник Дані Елгарат, брат якого теж у полоні в Газі, звинуватив Нетаньягу в тому, що "заручники стали частиною його особистої боротьби за виживання".
Ліат Ацілі Бенін, колишня заручниця, звільнена у листопаді, у Кармей-Гаті сказала, що на тлі річниці терактів країну розривають розбіжності, а люди відчувають безпорадність і гнів.
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