В Израиле – протесты в канун годовщины нападения ХАМАС. Требуют освобождения заложников
В преддверии годовщины нападения палестинских террористов из группы ХАМАС в Израиле прошли многотысячные протесты: люди требуют премьера Беньямина Нетаньяху принять "срочные меры" по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, передает CNN.
Протесты прошли в Тель-Авиве, Кесарии, Беэр-Шеве, Иерусалиме и других городах, где родственники заложников требовали их освобождения на фоне обострения конфликта в регионе.
По данным журналистов, шоссе Аялон в Тель-Авиве было перекрыто, а в Кесарии протест проходил у частной резиденции Нетаньяху.
Эйнав Зангаукер, чей сын Матан среди остающихся в Газе 101 заложника заявил, что Нетаньяху "не хочет возвращать заложников".
"Нетаньяху не хочет возвращать заложников. Даже если война на севере закончится, Нетаньяху хочет, чтобы война на юге продолжалась", – сказал он, имея в виду войну Израиля с Хезболлой на северной границе.
Другой протестующий, Дани Элгарат, брат которого тоже в плену в Газе, обвинил Нетаньяху в том, что "заложники стали частью его личной борьбы за выживание".
Лиат Ацили Бенин, бывшая заложница, освобожденная в ноябре, в Кармей-Гате сказала, что на фоне годовщины терактов страну разрывают разногласия, а люди испытывают беспомощность и гнев.
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