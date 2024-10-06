В Израиле – протесты в канун годовщины нападения ХАМАС. Требуют освобождения заложников

Протесты прошли в Тель-Авиве, Кесарии, Беер-Шеве, Иерусалиме и других городах, где родственники заложников требовали их освобождения

Фото: ЕРА/ABIR SULTAN

В преддверии годовщины нападения палестинских террористов из группы ХАМАС в Израиле прошли многотысячные протесты: люди требуют премьера Беньямина Нетаньяху принять "срочные меры" по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, передает CNN.

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Протесты прошли в Тель-Авиве, Кесарии, Беэр-Шеве, Иерусалиме и других городах, где родственники заложников требовали их освобождения на фоне обострения конфликта в регионе.

По данным журналистов, шоссе Аялон в Тель-Авиве было перекрыто, а в Кесарии протест проходил у частной резиденции Нетаньяху.

Эйнав Зангаукер, чей сын Матан среди остающихся в Газе 101 заложника заявил, что Нетаньяху "не хочет возвращать заложников".

"Нетаньяху не хочет возвращать заложников. Даже если война на севере закончится, Нетаньяху хочет, чтобы война на юге продолжалась", – сказал он, имея в виду войну Израиля с Хезболлой на северной границе.

Другой протестующий, Дани Элгарат, брат которого тоже в плену в Газе, обвинил Нетаньяху в том, что "заложники стали частью его личной борьбы за выживание".

Лиат Ацили Бенин, бывшая заложница, освобожденная в ноябре, в Кармей-Гате сказала, что на фоне годовщины терактов страну разрывают разногласия, а люди испытывают беспомощность и гнев.