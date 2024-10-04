ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы ячейки террористической сети ХАМАС в Тулькарме (палестинском городе на Западном берегу реки Иордан) Захи Ясер Абд аль-Разек Уфи, а также группы других террористов. Об этом сообщает пресслужба ЦАХАЛ.
Он был убит в результате израильского удара 3 октября.
Захи Ясер Абд аль-Разек Уфи лично планировал и управлял взрывом автомобиля в Атерете, израильском поселении на Западном берегу, а также участвовал в других нападениях на израильтян в том районе, заявили в ЦАХАЛе.
Он поставлял оружие большому количеству террористов в Тулькарме, планировал и руководил атаками, направленными на общины в Иудее и Самарии и остальную часть израильского тыла. Один из терактов он планировал совершить в ближайшее время.
В ЦАХАЛ добавили, что вместе с Уфи было уничтожено несколько других значимых террористов, являвшихся частью ячейки ХАМАС в Тулькарме.
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