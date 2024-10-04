ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з ватажків ХАМАС

Інші місцеві бойовики ХАМАС також були вбиті під час удару

Ілюстративне фото: ЕРА

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію глави осередку терористичної мережі ХАМАС у Тулькармі (палестинському місті на Західному березі річки Йордан) Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі, а також групи інших терористів. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Його було вбито внаслідок ізраїльського удару 3 жовтня.

Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі особисто планував і керував вибухом автомобіля в Атереті, ізраїльському поселенні на Західному березі, а також брав участь в інших нападах на ізраїльтян у тому районі, заявили у ЦАХАЛ.

Він постачав зброю великій кількості терористів у Тулькармі, планував і керував атаками, спрямованими на громади в Юдеї та Самарії й решту ізраїльського тилу. Один із терактів він планував здійснити найближчим часом.

В ЦАХАЛ додали, що разом з Уфі було знищено кілька інших значущих терористів, які були частиною осередку ХАМАС у Тулькармі.