ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з ватажків ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію глави осередку терористичної мережі ХАМАС у Тулькармі (палестинському місті на Західному березі річки Йордан) Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі, а також групи інших терористів. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.
Його було вбито внаслідок ізраїльського удару 3 жовтня.
Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі особисто планував і керував вибухом автомобіля в Атереті, ізраїльському поселенні на Західному березі, а також брав участь в інших нападах на ізраїльтян у тому районі, заявили у ЦАХАЛ.
Він постачав зброю великій кількості терористів у Тулькармі, планував і керував атаками, спрямованими на громади в Юдеї та Самарії й решту ізраїльського тилу. Один із терактів він планував здійснити найближчим часом.
В ЦАХАЛ додали, що разом з Уфі було знищено кілька інших значущих терористів, які були частиною осередку ХАМАС у Тулькармі.
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