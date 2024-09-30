Ізраїль підтвердив загибель голови ліванського відділення ХАМАС

Фатех Шериф відповідав за координацію діяльності ХАМАС у Лівані з бойовиками Хезболли

Удари по Лівану (Ілюстративне фото: STR/EPA)

Армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію очільника ліванського відділення терористичної організації ХАМАС Фатеха Шерифа. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

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Шериф загинув у ніч проти 30 вересня унаслідок авіаудару Ізраїлю. Військові зазначили, що він відповідав за координацію терористичної діяльності ХАМАС у Лівані з бойовиками Хезболли, а також за вербування бойовиків та придбання зброї.

Шериф був членом профспілки вчителів Агентства Організації об'єднаних націй у справах палестинських біженців (БАПОР).

Видання Times of Israel із посиланням на БАПОР повідомило, що Шериф загинув під час авіаудару по табору біженців Аль-Бас у південному ліванському місті Тир разом із дружиною та дітьми.

"Фатех Шериф був співробітником БАПОР, який був відправлений в адміністративну відпустку в березні та був під слідством у зв'язку зі звинуваченнями, які БАПОР отримало про його політичну діяльність", — йдеться у відповіді організації на запит видання.

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