Ізраїль підтвердив загибель голови ліванського відділення ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію очільника ліванського відділення терористичної організації ХАМАС Фатеха Шерифа. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
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Шериф загинув у ніч проти 30 вересня унаслідок авіаудару Ізраїлю. Військові зазначили, що він відповідав за координацію терористичної діяльності ХАМАС у Лівані з бойовиками Хезболли, а також за вербування бойовиків та придбання зброї.
Шериф був членом профспілки вчителів Агентства Організації об'єднаних націй у справах палестинських біженців (БАПОР).
Видання Times of Israel із посиланням на БАПОР повідомило, що Шериф загинув під час авіаудару по табору біженців Аль-Бас у південному ліванському місті Тир разом із дружиною та дітьми.
"Фатех Шериф був співробітником БАПОР, який був відправлений в адміністративну відпустку в березні та був під слідством у зв'язку зі звинуваченнями, які БАПОР отримало про його політичну діяльність", — йдеться у відповіді організації на запит видання.
- 28 вересня армія Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера Хезболли Хасана Насралли внаслідок удару по Бейруту. Президент США назвав це "актом справедливості".
- 29 вересня стало відомо про ліквідацію ще одного ватажка Хезболли Набіля Каука. Він загинув також внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту.
- Того самого дня армія Ізраїлю показала нові удари по об'єктах Хезболли у Лівані.
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