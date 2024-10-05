США после поддержки Израиля выделили $157 млн на помощь беженцам из Ливана
США выделили почти $157 млн на гуманитарную помощи Ливану. В частности, средства будут направлены на поддержку беженцев внутри страны и тех, кто бежит в соседнюю Сирию, сказано на сайте Госдепартамента США.
Около $82 млн выделены через Бюро по народонаселению, беженцам и миграции Госдепартамента, а еще $75 млн – через Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID). USAID также выделило $11,5 млн из этой суммы и планирует выделить еще $63,5 млн в ближайшие недели.
"Это экстренная помощь в виде продовольствия, жилья, одеял, гигиенических наборов, защиты, воды и санитарии станет критически важным спасательным кругом для тех, кто пережил невероятные трудности", — говорят в Госдепартаменте.
Сообщается, что за последний год США выделили почти $386 млн на поддержку "уязвимых слоев населения" в Ливане и Сирии, которые пострадали от обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Госдепартаменте призвали других доноров присоединиться к гуманитарной помощи беженцам.
- 30 сентября Джо Кирби заявил, что США направили на Ближний Восток дополнительные силы. Американская сторона будет защищать Израиль, добавил он.
- 1 октября Объединенные Арабские Эмираты выделили $100 млн на помощь Ливану. Страна также призвала стороны прекратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
- 2 октября США пообещали Ирану "серьезные последствия" после атаки на Израиль, когда было выпущено 180 баллистических ракет.
- 5 октября Израиль ударил по Сирии и Ливану. По предварительным данным, был убит лидер ХАМАС вместе с женой и дочкой.