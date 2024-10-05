США после поддержки Израиля выделили $157 млн на помощь беженцам из Ливана

Средства будут направлены на то, чтобы обеспечить беженцев всем необходимым

Беженцы из Ливана (Фото: EPA)

США выделили почти $157 млн на гуманитарную помощи Ливану. В частности, средства будут направлены на поддержку беженцев внутри страны и тех, кто бежит в соседнюю Сирию, сказано на сайте Госдепартамента США.

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Около $82 млн выделены через Бюро по народонаселению, беженцам и миграции Госдепартамента, а еще $75 млн – через Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID). USAID также выделило $11,5 млн из этой суммы и планирует выделить еще $63,5 млн в ближайшие недели.

"Это экстренная помощь в виде продовольствия, жилья, одеял, гигиенических наборов, защиты, воды и санитарии станет критически важным спасательным кругом для тех, кто пережил невероятные трудности", — говорят в Госдепартаменте.

Сообщается, что за последний год США выделили почти $386 млн на поддержку "уязвимых слоев населения" в Ливане и Сирии, которые пострадали от обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Госдепартаменте призвали других доноров присоединиться к гуманитарной помощи беженцам.