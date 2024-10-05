США після підтримки Ізраїлю виділили $157 млн на допомогу біженцям з Лівану

Біженці з Лівану (Фото: EPA)

США виділили майже $157 млн на гуманітарну допомогу Лівану. Зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку біженців усередині країни та тих, хто тікає до сусідньої Сирії, йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Близько $82 млн виділено через Бюро народонаселення, біженців і міграції Держдепартаменту, а ще $75 млн – через Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). USAID також виділило $11,5 млн із цієї суми та планує виділити ще $63,5 млн у найближчі тижні.

"Це екстрена допомога у вигляді продовольства, житла, ковдр, гігієнічних наборів, захисту, води та санітарії стане критично важливим рятувальним кругом для тих, хто пережив неймовірні труднощі", — кажуть у Держдепартаменті.

Повідомляється, що за останній рік США виділили майже $386 млн на підтримку "вразливих верств населення" у Лівані та Сирії, які постраждали від загострення ситуації на Близькому Сході. У Держдепартаменті закликали інших донорів приєднатися до гуманітарної допомоги біженцям.