США після підтримки Ізраїлю виділили $157 млн на допомогу біженцям з Лівану
США виділили майже $157 млн на гуманітарну допомогу Лівану. Зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку біженців усередині країни та тих, хто тікає до сусідньої Сирії, йдеться на сайті Держдепартаменту США.
Близько $82 млн виділено через Бюро народонаселення, біженців і міграції Держдепартаменту, а ще $75 млн – через Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). USAID також виділило $11,5 млн із цієї суми та планує виділити ще $63,5 млн у найближчі тижні.
"Це екстрена допомога у вигляді продовольства, житла, ковдр, гігієнічних наборів, захисту, води та санітарії стане критично важливим рятувальним кругом для тих, хто пережив неймовірні труднощі", — кажуть у Держдепартаменті.
Повідомляється, що за останній рік США виділили майже $386 млн на підтримку "вразливих верств населення" у Лівані та Сирії, які постраждали від загострення ситуації на Близькому Сході. У Держдепартаменті закликали інших донорів приєднатися до гуманітарної допомоги біженцям.
- 30 вересня Джо Кірбі заявив, що США спрямували на Близький Схід додаткові сили. Американська сторона захищатиме Ізраїль, додав він.
- 1 жовтня Об'єднані Арабські Емірати виділили $100 млн на допомогу Лівану. Країна також закликала сторони припинити ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
- 2 жовтня США пообіцяли Ірану "серйозні наслідки" після атаки на Ізраїль, коли було випущено 180 балістичних ракет.
- 5 жовтня Ізраїль ударив по Сирії та Лівану. За попередніми даними, було вбито лідера ХАМАС разом із дружиною та донькою.