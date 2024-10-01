Емірати виділили Лівану допомогу $100 млн. В ООН закликали до деескалації

В ОАЕ заявили, що стурбовані операцією в Лівані та її впливом на ситуацію в регіоні

Шейх Мохаммед бен Заїд Аль Нахаян (Фото: сторінка в мережі Х)

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про виділення $100 млн допомоги Лівану на фоні початку наземної операції Ізраїлю проти Хезболли на півдні країни. Про це повідомляє Emirates News Agency.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Його високість шейх Мохаммед бен Заїд Аль Нахаян наказав надати пакет термінової надзвичайної допомоги на суму $100 млн братам у Лівані", — йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.

У МЗС також заявили, що "глибоко стурбовані небезпечною ситуацією" у Лівані та її впливом на ситуацію в регіоні загалом. На додаток до цього підтвердили "непохитну позицію" щодо територіальної цілісності Лівану і заявили, що мають намір надавати підтримку країні.

Крім цього, ОАЕ також закликають узгодити міжнародні зусилля, щоб припинити ескалацію бойових дій. З аналогічною позицією виступили й в управлінні Організації Об'єднаних Націй щодо координації гуманітарних питань.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту терміново сприяти деескалації та забезпечити дотримання всіма сторонами міжнародного гуманітарного права, приділяючи водночас першочергову увагу наданню негайної гуманітарної допомоги постраждалому населенню", — сказано в повідомленні ООН.

Як передає CNN, Всесвітня продовольча програма також запустила надзвичайний проєкт зі збільшення продовольчої допомоги для одного мільйона людей, які потребують, у Лівані.

30 вересня The Guardian писало, що Ізраїль може готуватися до наземної операції у Лівані. Того ж вечора війська Лівану відступили від південного кордону на тлі можливого вторгнення.

Вночі 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію проти угруповань Хезболли на півдні Лівану.

У Білому домі заявили, що Ізраїль має право на самооборону, але висловили побоювання щодо переростання наземної операції у тривалий конфлікт.

Читайте також: Міністр оборони Ізраїлю анонсував новий етап війни проти Хезболли