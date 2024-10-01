Эмираты выделили Ливану помощь в $100 млн. В ООН призвали к деэскалации

В ОАЭ заявили, что обеспокоены операцией в Ливане и ее влиянием на ситуацию в регионе

Шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: страница в сети Х)

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выделении $100 млн помощи Ливану на фоне начала наземной операции Израиля против Хезболлы на юге страны. Об этом сообщает Emirates News Agency.

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"Его высочество шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился предоставить пакет срочной чрезвычайной помощи на сумму $100 млн братьям в Ливане", — говорится в сообщении министерства иностранных дел.

В МИД также заявили, что "глубоко обеспокоены опасной ситуацией" в Ливане и ее влиянием на ситуацию в регионе в целом. В добавок к этому подтвердили "непоколебимую позицию" касательно территориальной целостности Ливана и заявили, что намерены оказывать поддержку стране.

Кроме того, ОАЭ также призывают к согласованию международных усилий, чтобы прекратить эскалацию боевых действий. С аналогичной позицией выступили и в управлении Организации объединенных наций по координации гуманитарных вопросов.

"Мы призываем международное сообщество в срочном порядке содействовать деэскалации и обеспечить соблюдение всеми сторонами международного гуманитарного права, уделяя при этом первоочередное внимание оказанию немедленной гуманитарной помощи пострадавшему населению", — сказано в сообщении ООН.

Как передает CNN, Всемирная продовольственная программа также запустила чрезвычайный проект по увеличению продовольственной помощи для одного млн нуждающихся человек в Ливане.

30 сентября The Guardian писало, что Израиль может готовиться к наземной операции в Ливане. В тот же вечер войска Ливана отступили от южной границы на фоне вероятного вторжения.

Ночью 1 октября Израиль начал наземную операцию против группировок Хезболлы на юге Ливана.

В Белом доме заявили, что Израиль имеет право на самооборону, но выразили опасения по поводу перерастания наземной операции в длительный конфликт.

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