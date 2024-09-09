Reuters: Израиль атаковал завод по производству химического оружия в Сирии

Удары были нацелены на крупный военный научно-исследовательский центр возле Масиафа, где, как полагают, работают иранские военные эксперты по оружию

Флаг Израиля (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

В Сирии заявили, что Израиль нанес удары по району Хама недалеко от города Масиаф. Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники, целью удара был исследовательский центр, где, вероятно, производится химическое оружие.

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Сирийские государственные СМИ заявили о погибших и раненых, отметив, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам двух источников в региональной разведке, удары были направлены на крупный военный научно-исследовательский центр вблизи Масиафа, где, как считается, работают иранские военные эксперты по производству оружия.

Израиль, обычно не комментирующий свои действия в Сирии, на этот раз также воздержался от заявлений. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Израиль усилил свои удары по целям, связанным с поддерживаемыми Ираном силами в Сирии, а также по сирийской ПВО и армейским подразделениям.

2 апреля 2024 года Reuters сообщало, что представительство Ирана в столице Сирии было почти полностью разрушено в результате авиационного удара – тогда якобы погибли шесть человек.

3 апреля Иран объявил о похоронах двух генералов и пяти чиновников, якобы ликвидированных в результате удара в Дамаске.

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