Американские военные получили ранения после атаки беспилотника в Сирии – Reuters

Ранения были незначительными, пострадавших военных перевели в другое место для оценки состояния

Американский военный (Фото: ЕРА/AHMED MARDNLI)

Несколько военных США и коалиции получили ранения после атаки беспилотников в Сирии в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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По словам собеседника журналистов, ранения были незначительными, пострадавших военных перевели в другое место для оценки состояния.

Накануне в Reuters сообщали, что американские войска на северо-востоке Сирии попали под удар беспилотника. Военных атаковали в зоне высадки Румалин – они находятся там вместе с войсками возглавляемой США коалиции.

В последние дни это стало второй атакой на силы США на Ближнем Востоке.

31 июля 2024 года группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Гания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран. Пока прямого ответа не последовало, продолжаются атаки ливанской Хезболлы по Израилю.

В ночь на 6 августа авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские военные, оказалась под ракетным обстрелом, в результате чего по меньшей мере пять человек получили ранения.

США ожидают новых ударов по своим военнослужащим на Ближнем Востоке после атаки на авиабазу Айн-эль-Асад.

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