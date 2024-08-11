Американські військові зазнали поранень після атаки безпілотника у Сирії – Reuters
Кілька військових США та коаліції дістали поранення після атаки безпілотників у Сирії в п'ятницю, 9 серпня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного американського посадовця.
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За словами співрозмовника журналістів, поранення були незначними, постраждалих військових перевели в інше місце для оцінки стану.
Напередодні у Reuters повідомляли, що американські війська на північному сході Сирії потрапили під удар безпілотника. Військових атакували в зоні висадки Румалин – вони перебувають там разом із військами очолюваної США коаліції.
За останні дні це стало другою атакою на сили США на Близькому Сході.
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