Американські військові зазнали поранень після атаки безпілотника у Сирії – Reuters

Поранення були незначними, постраждалих військових перевели в інше місце для оцінки стану

Американський військовий (Фото: ЕРА/AHMED MARDNLI)

Кілька військових США та коаліції дістали поранення після атаки безпілотників у Сирії в п'ятницю, 9 серпня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного американського посадовця.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За словами співрозмовника журналістів, поранення були незначними, постраждалих військових перевели в інше місце для оцінки стану.

Напередодні у Reuters повідомляли, що американські війська на північному сході Сирії потрапили під удар безпілотника. Військових атакували в зоні висадки Румалин – вони перебувають там разом із військами очолюваної США коаліції.

За останні дні це стало другою атакою на сили США на Близькому Сході.

31 липня 2024 року угрупування ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран. Поки прямої відповіді не було, тривають атаки ліванської Хезболли по Ізраїлю.

У ніч проти 6 серпня авіабаза Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій розміщені американські військові, опинилася під ракетним обстрілом, внаслідок чого, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.

США очікують на нові удари по своїх військовослужбовцях на Близькому Сході після атаки на авіабазу Айн-ель-Асад.

Читайте також: Малі, Судан, Сирія. У ГУР кажуть – є ще кілька операцій зі знищення російських найманців