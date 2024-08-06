Авіабазу в Іраку обстріляли, ймовірно, російськими ракетами: є постраждалі військові США – Reuters

Ірак. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ GAILAN HAJI)

У ніч проти 6 серпня авіабаза Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій розміщені американські військові, опинилася під ракетним обстрілом, внаслідок чого, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на офіційних співрозмовників серед іракських та американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

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За словами американських співрозмовників, щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців отримали поранення в результаті удару по військовій базі в Іраку.

Водночас іракські співрозмовники у силах безпеки стверджують – удар по авіабазі Аль-Асад був завданий двома ракетами "Катюша". Один із них зауважив, що ракети впали на території бази й було незрозуміло, чи пов'язана ця атака з погрозами Ірану помститися за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Американські співрозмовники зазначили журналістам агентства, що один з постраждалих американців отримав серйозні поранення. За їхніми словами, кількість жертв базується на початкових повідомленнях, які ще можуть змінитися.

"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", – додав один з чиновників.

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