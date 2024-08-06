Авіабазу в Іраку обстріляли, ймовірно, російськими ракетами: є постраждалі військові США – Reuters
У ніч проти 6 серпня авіабаза Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій розміщені американські військові, опинилася під ракетним обстрілом, внаслідок чого, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на офіційних співрозмовників серед іракських та американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.
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За словами американських співрозмовників, щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців отримали поранення в результаті удару по військовій базі в Іраку.
Водночас іракські співрозмовники у силах безпеки стверджують – удар по авіабазі Аль-Асад був завданий двома ракетами "Катюша". Один із них зауважив, що ракети впали на території бази й було незрозуміло, чи пов'язана ця атака з погрозами Ірану помститися за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.
Американські співрозмовники зазначили журналістам агентства, що один з постраждалих американців отримав серйозні поранення. За їхніми словами, кількість жертв базується на початкових повідомленнях, які ще можуть змінитися.
"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", – додав один з чиновників.
- У Тегерані вранці 31 липня ліквідували Ганію – прямо в його резиденції. Перед цим Ізраїль знищив військового лідера терористів Хезболли в столиці Лівану Бейруті.
- Ганію ліквідували ракетним ударом по гостьовій резиденції в Тегерані, після його участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.
- 1 серпня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС.
- 2 серпня стало відомо, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.
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