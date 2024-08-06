Авиабазу в Ираке обстреляли, вероятно, ракетами РФ: пострадали военные США – Reuters

Ирак. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/ GAILAN HAJI)

В ночь на 6 августа авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские военные, оказалась под ракетным обстрелом, в результате чего по меньшей мере пять человек получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных собеседников среди иракских и американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

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По словам американских собеседников, по меньшей мере пятеро американских военнослужащих получили ранения в результате удара по военной базе в Ираке.

В то же время иракские собеседники в силах безопасности утверждают – удар по авиабазе Аль-Асад был нанесен двумя ракетами "Катюша". Один из них отметил, что ракеты упали на территории базы и было непонятно, связана ли эта атака с угрозами Ирана отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании.

Американские собеседники отметили журналистам агентства, что один из раненых американцев получил серьезные ранения. По их словам, количество жертв базируется на первоначальных сообщениях, которые еще могут измениться.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", – добавил один из чиновников.

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