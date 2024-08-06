США очікують на нові удари по своїх силах на Близькому Сході найближчими днями – Axios

Раніше авіабаза Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій розміщені американські військові, опинилася під ракетним обстрілом

Джо Байден (Фото: EPA)

США очікують на нові удари по своїх військовослужбовцях на Близькому Сході після атаки на авіабазу Айн-ель-Асад в Іраку. Про це повідомило видання Axios із посиланням на слова американського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

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За словами співрозмовника, Міністерство оборони США очікує найближчими днями на часті атаки на американські сили в регіоні з боку "проіранських бойовиків".

Він акцентував, що зростання напруженості на Близькому Сході дозволяє таким угрупованням відчувати себе "менш стримуваним Іраном" в атаках на військовослужбовців США, ніж останні місяці.

Також співрозмовників видання, які знайомі зі змістом зустрічі президента США Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс із командою з національної безпеки в Білому домі, стверджують – розвідка доповіла, що одна хвиля ударів очікується з боку Ірану, а інша – з боку Хезболли.

Водночас у Вашингтоні ще не знають, який характер матимуть удари і хто першим здійснить напад, зауважили вони.

5 серпня Байден планував зустрітися зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "розвиток подій на Близькому Сході".

У ніч проти 6 серпня авіабаза Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій розміщені американські військові, опинилася під ракетним обстрілом, внаслідок чого, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.

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