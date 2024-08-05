Байден зустрінеться з командою з національної безпеки 5 серпня. Тема: можлива атака Ірану на Ізраїль

Окрім цього, очільник США також проведе розмову з королем Йорданії Абдаллою II

Джо Байден (Фото: EPA/Samuel Corum)

У понеділок, 5 серпня, президент США Джо Байден планує зустрітися зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "розвиток подій на Близькому Сході". Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на заяву заступника радника президента з національної безпеки Джонатана Файнера.

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Файнер зазначив, що окрім зустрічі з командою, Байден також проведе розмову з королем Йорданії Абдаллою II, оскільки США розпочинають новий раунд дипломатії, спрямований на зниження напруженості.

"Спільна мета — знизити температуру в регіоні, стримувати й захищатися від цих атак і уникати регіонального конфлікту", – додав він.

Також Файнер пояснив, для чого США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль. За його словами, це відбувається для того, аби досягти деескалації напруженості у регіоні.

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Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС і підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

2 серпня стало відомо, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.

Видання Axios повідомляло, що Іран може завдати ударів по території Ізраїлю вже в понеділок, 5 серпня.

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