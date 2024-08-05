Байден встретится с командой национальной безопасности. Тема: возможна атака Ирана

Кроме этого, глава США также проведет разговор с королем Иордании Абдаллой II

Джо Байден (Фото: EPA/Samuel Corum)

В понедельник, 5 августа, президент США Джо Байден намерен встретиться со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "развитие событий на Ближнем Востоке". Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление замсоветника президента по национальной безопасности Джонатана Файнера.

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Файнер отметил, что кроме встречи с командой, Байден также проведет разговор с королем Иордании Абдаллой II, поскольку США начинают новый раунд дипломатии, направленный на снижение напряженности.

"Общая цель – снизить температуру в регионе, сдерживать и защищаться от этих атак и избегать регионального конфликта", – добавил он.

Также Файнер объяснил, для чего США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль. По его словам, это происходит до того, чтобы деэскалировать напряженность в регионе.

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Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" на убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

2 августа стало известно, что США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль.

Иран Axios сообщал, что Иран может нанести удары по территории Израиля уже в понедельник, 5 августа.

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