Reuters: Ізраїль вдарив по заводу з виробництва хімічної зброї у Сирії

Удари були націлені на великий військовий науково-дослідний центр біля Масіафа, де, як вважається, працюють іранські військові експерти зі зброї

Прапор Ізраїлю (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

У Сирії заявили, що Ізраїль здійснив удари по району Хама неподалік міста Масіаф. Як повідомляє Reuters, посилаючись на джерела, метою удару був дослідницький центр, де, ймовірно, виготовляється хімічна зброя.

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Сирійські державні ЗМІ заявили про загиблих та поранених, зазначивши, що деякі з потерпілих перебувають у важкому стані.

За словами двох джерел у регіональній розвідці, удари були спрямовані на великий військовий науково-дослідний центр поблизу Масіафа, де, як вважається, працюють іранські військові експерти з виробництва зброї.

Ізраїль, який зазвичай не коментує свої дії в Сирії, цього разу також утримався від заяв. Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, Ізраїль посилив свої удари по цілях, пов'язаних з підтримуваними Іраном силами в Сирії, а також по сирійській ППО та армійським підрозділам.

2 квітня 2024 року Reuters повідомляло, що представництво Ірану в столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок авіаційного удару – тоді начебто загинули шестеро людей.

3 квітня Іран оголосив про похорон двох генералів і п'яти посадовців, начебто ліквідованих у результаті удару в Дамаску.

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