Частина осі зла. Хто допомагає Ірану воювати з Ізраїлем: список від віцеспікера Кнесету
Операція Ізраїлю на півдні Лівану (Фото: EPA-EFE/STR)

Іран воює з Ізраїлем через свої проксі-сили, яким дає колосальну підтримку – Хезболлі в південному Лівані, хуситам в Ємені, шиїтській міліції в Іраку та Сирії, ХАМАСу та Ісламському джихаду в Секторі Гази. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net про можливість прямої ірано-ізраїльської війни сказав віцеспікер Кнесету Євген Сова.

За його словами, війна між Іраном та Ізраїлем триває уже кілька років: "Тегеран не приховує бажання нас знищити, і саме для цього прагне отримати ядерну зброю". Але через відсутність спільного кордону – країни розділяють Ірак, Сирія, Йорданія – вона відрізняється від інших воєн Ізраїлю з арабськими країнами на Близькому сході.

Після двох атак Ірану по Ізраїлю із застосуванням балістичних ракет усі переконалися, що Тегеран загрожує не лише близькосхідному регіону, а й світу, вважає Сова.

"Іран – частина осі зла. Загрожує всім, включно з Європою та Україною, – каже він. – Нарощує військовий потенціал. Намагається захоплювати нові території через своїх проксі. Уявіть, що буде, якщо цей режим отримає ядерну зброю".

  • Авіація Ізраїлю завдала удару по Бейруту, ціллю атаки міг бути новий ватажок Хезболли Хашим Сафі ад-Дін. Про це повідомило видання Axios із посиланням на трьох неназваних ізраїльських посадовців.
  • Українське МЗС "рішуче засуджує" масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю й закликає партнерів так само захищати українське небо під час атак Росії. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті дипломатичного відомства.
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