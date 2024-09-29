Ізраїль знову вдарив по Ємену після атак хуситів – відео
Армія оборони Ізраїлю підтвердила свої удари по об'єктах угруповання хуситів у Ємені – на відстані 1800 кілометрів від їхньої держави.
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ЦАХАЛ заявив про проведення широкої повітряної операції на основі даних розвідки – було залучено десятки літаків, зокрема винищувачі, борти для дозаправлення у повітрі та літаки-розвідники.
Заявлено про удари по військових об'єктах угрупування хуситів у районах Рас-Іса та Аль-Ходейда – електростанціях та морському порту, який використовується для імпорту нафти, і завдяки котрим бойовики перекидали іранську зброю у регіон, додатково до військових постачань та нафти.
Армія зазначила, що ці удари були завдані у відповідь на нещодавні атаки хуситів на Ізраїль.
У соцмережах ширяться відео, як стверджується, з наслідками удару. Перевірити їх автентичність наразі неможливо.
More footage from the alleged Israeli strike on Hodeidah pic.twitter.com/w4XinIGBxc— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 29, 2024
Oil Tanks at the Port of Ras Isa in Western Yemen seen Exploding, following several Israeli Airstrikes against the Port and nearby Facilities. pic.twitter.com/dIOdE3pGjV— OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2024
#BREAKING: Reports that #Israel conducted another strike on the Port of Hodeidah in #Yemen which is used by #IRGCterrorists and the #Houthis for weapons smuggling. Follows a previous strike there and a couple of Houthi attacks targeting Tel Aviv and Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/MrSaq3Cq5i— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 29, 2024
Раніше місцеве ЗМІ Times of Israel повідомило, що у суботу ввечері Ізраїль збив запущену хуситами балістичну ракету "земля-земля" за межами країни.
Лідер угруповання Абдул Малік аль-Хусі заявив, що ракетний удар був націлений та запланований згідно з приземленням літака з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміна Нетаньягу, котрий якраз повертався з Нью-Йорка. Ватажок бойовиків також пообіцяв, що смерть голови Хезболли Хасана Насралли "не буде марною".
Ізраїль уже бив по Аль-Ходейді 20 липня – це був перший прямий удар по Ємену.
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- 27 вересня низка західних ЗМІ писали, що ЦАХАЛ завдав удару по столиці Лівану – Бейруту. Ціллю атаки був Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Уже наступного дня Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію лідера Хезболли Насралли.
- Президент США Байден заявив, що ліквідація Насралли є актом справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних.
- 29 вересня стало відомо, що також був ліквідований високопоставлений посадовець Хезболли Набіль Каук.
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