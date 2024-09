Ізраїль знову вдарив по Ємену після атак хуситів – відео

Армія оборони Ізраїлю підтвердила свої удари по об'єктах угруповання хуситів у Ємені – на відстані 1800 кілометрів від їхньої держави.

ЦАХАЛ заявив про проведення широкої повітряної операції на основі даних розвідки – було залучено десятки літаків, зокрема винищувачі, борти для дозаправлення у повітрі та літаки-розвідники.

Заявлено про удари по військових об'єктах угрупування хуситів у районах Рас-Іса та Аль-Ходейда – електростанціях та морському порту, який використовується для імпорту нафти, і завдяки котрим бойовики перекидали іранську зброю у регіон, додатково до військових постачань та нафти.

Армія зазначила, що ці удари були завдані у відповідь на нещодавні атаки хуситів на Ізраїль.

У соцмережах ширяться відео, як стверджується, з наслідками удару. Перевірити їх автентичність наразі неможливо.

Oil Tanks at the Port of Ras Isa in Western Yemen seen Exploding, following several Israeli Airstrikes against the Port and nearby Facilities. pic.twitter.com/dIOdE3pGjV

#BREAKING: Reports that #Israel conducted another strike on the Port of Hodeidah in #Yemen which is used by #IRGCterrorists and the #Houthis for weapons smuggling. Follows a previous strike there and a couple of Houthi attacks targeting Tel Aviv and Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/MrSaq3Cq5i