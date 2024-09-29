Ізраїль знову вдарив по Ємену після атак хуситів – відео

Раніше Ізраїль збив балістику – нею хусити хотіли вдарити по аеропорту, куди мав прилетіти прем'єр Нетаньягу

Ізраїльський винищувач F-16 (Ілюстративне фото: ATEF SAFADI / EPA)

Армія оборони Ізраїлю підтвердила свої удари по об'єктах угруповання хуситів у Ємені – на відстані 1800 кілометрів від їхньої держави.

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ЦАХАЛ заявив про проведення широкої повітряної операції на основі даних розвідки – було залучено десятки літаків, зокрема винищувачі, борти для дозаправлення у повітрі та літаки-розвідники.

Заявлено про удари по військових об'єктах угрупування хуситів у районах Рас-Іса та Аль-Ходейда – електростанціях та морському порту, який використовується для імпорту нафти, і завдяки котрим бойовики перекидали іранську зброю у регіон, додатково до військових постачань та нафти.

Армія зазначила, що ці удари були завдані у відповідь на нещодавні атаки хуситів на Ізраїль.

У соцмережах ширяться відео, як стверджується, з наслідками удару. Перевірити їх автентичність наразі неможливо.

More footage from the alleged Israeli strike on Hodeidah pic.twitter.com/w4XinIGBxc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 29, 2024

Oil Tanks at the Port of Ras Isa in Western Yemen seen Exploding, following several Israeli Airstrikes against the Port and nearby Facilities. pic.twitter.com/dIOdE3pGjV — OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2024

#BREAKING: Reports that #Israel conducted another strike on the Port of Hodeidah in #Yemen which is used by #IRGCterrorists and the #Houthis for weapons smuggling. Follows a previous strike there and a couple of Houthi attacks targeting Tel Aviv and Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/MrSaq3Cq5i — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 29, 2024

Раніше місцеве ЗМІ Times of Israel повідомило, що у суботу ввечері Ізраїль збив запущену хуситами балістичну ракету "земля-земля" за межами країни.

Лідер угруповання Абдул Малік аль-Хусі заявив, що ракетний удар був націлений та запланований згідно з приземленням літака з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміна Нетаньягу, котрий якраз повертався з Нью-Йорка. Ватажок бойовиків також пообіцяв, що смерть голови Хезболли Хасана Насралли "не буде марною".

Ізраїль уже бив по Аль-Ходейді 20 липня – це був перший прямий удар по Ємену.

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27 вересня низка західних ЗМІ писали, що ЦАХАЛ завдав удару по столиці Лівану – Бейруту. Ціллю атаки був Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Уже наступного дня Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію лідера Хезболли Насралли.

Президент США Байден заявив, що ліквідація Насралли є актом справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних.

29 вересня стало відомо, що також був ліквідований високопоставлений посадовець Хезболли Набіль Каук.

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