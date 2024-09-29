Израиль снова ударил по Йемену после атак хуситов – видео
Армия обороны Израиля подтвердила свои удары по объектам группировки хуситов в Йемене – в 1800 километрах от их государства.
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ЦАХАЛ заявил о проведении широкой воздушной операции на основе данных разведки – были привлечены десятки самолетов, в том числе истребители, борта для дозаправки в воздухе и разведчики.
Заявлено об ударах по военным объектам группировки хуситов в районах Рас-Иса и Аль-Ходейда – электростанциях и морскому порту, который используется для импорта нефти, и благодаря которым боевики перебрасывали иранское оружие в регион, в дополнение к военным поставкам и нефти.
Армия отметила, что эти удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов на Израиль.
В соцсетях ходят видео, как утверждается, с последствиями удара. Проверить их подлинность пока невозможно.
More footage from the alleged Israeli strike on Hodeidah pic.twitter.com/w4XinIGBxc— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 29, 2024
Oil Tanks at the Port of Ras Isa in Western Yemen seen Exploding, following several Israeli Airstrikes against the Port and nearby Facilities. pic.twitter.com/dIOdE3pGjV— OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2024
#BREAKING: Reports that #Israel conducted another strike on the Port of Hodeidah in #Yemen which is used by #IRGCterrorists and the #Houthis for weapons smuggling. Follows a previous strike there and a couple of Houthi attacks targeting Tel Aviv and Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/MrSaq3Cq5i— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 29, 2024
Ранее местное СМИ Times of Israel сообщило, что в субботу вечером Израиль сбил запущенную хуситами баллистическую ракету "земля-земля" за пределами страны.
Лидер группировки Абдул Малик аль-Хуси заявил, что ракетный удар был нацелен и запланирован в связи с приземлением самолета с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху, который как раз возвращался из Нью-Йорка. Главарь боевиков также пообещал, что смерть главы Хезболлы Хасана Насраллы "не будет напрасной".
Израиль уже бил по Аль-Ходейде 20 июля – это был первый прямой удар по Йемену.
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- 27 сентября ряд западных СМИ писали, что ЦАХАЛ нанес удар по столице Ливана – Бейруту. Целью атаки был Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. На следующий день Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию лидера Хезболлы Насраллы.
- Президент США Байден заявил, что ликвидация Насраллы является актом справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских гражданских.
- 29 сентября стало известно, что также было ликвидировано высокопоставленное должностное лицо Хезболлы Набиль Каук.
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