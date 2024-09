Израиль снова ударил по Йемену после атак хуситов – видео

Армия обороны Израиля подтвердила свои удары по объектам группировки хуситов в Йемене – в 1800 километрах от их государства.

ЦАХАЛ заявил о проведении широкой воздушной операции на основе данных разведки – были привлечены десятки самолетов, в том числе истребители, борта для дозаправки в воздухе и разведчики.

Заявлено об ударах по военным объектам группировки хуситов в районах Рас-Иса и Аль-Ходейда – электростанциях и морскому порту, который используется для импорта нефти, и благодаря которым боевики перебрасывали иранское оружие в регион, в дополнение к военным поставкам и нефти.

Армия отметила, что эти удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов на Израиль.

В соцсетях ходят видео, как утверждается, с последствиями удара. Проверить их подлинность пока невозможно.

