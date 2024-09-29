Израиль снова ударил по Йемену после атак хуситов – видео

Ранее Израиль сбил баллистику – ею хуситы хотели ударить по аэропорту, куда должен был прилететь премьер Нетаньяху

Израильский истребитель F-16 (Иллюстративный фото: ATEF SAFADI / EPA)

Армия обороны Израиля подтвердила свои удары по объектам группировки хуситов в Йемене – в 1800 километрах от их государства.

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ЦАХАЛ заявил о проведении широкой воздушной операции на основе данных разведки – были привлечены десятки самолетов, в том числе истребители, борта для дозаправки в воздухе и разведчики.

Заявлено об ударах по военным объектам группировки хуситов в районах Рас-Иса и Аль-Ходейда – электростанциях и морскому порту, который используется для импорта нефти, и благодаря которым боевики перебрасывали иранское оружие в регион, в дополнение к военным поставкам и нефти.

Армия отметила, что эти удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов на Израиль.

В соцсетях ходят видео, как утверждается, с последствиями удара. Проверить их подлинность пока невозможно.

More footage from the alleged Israeli strike on Hodeidah pic.twitter.com/w4XinIGBxc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 29, 2024

Oil Tanks at the Port of Ras Isa in Western Yemen seen Exploding, following several Israeli Airstrikes against the Port and nearby Facilities. pic.twitter.com/dIOdE3pGjV — OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2024

#BREAKING: Reports that #Israel conducted another strike on the Port of Hodeidah in #Yemen which is used by #IRGCterrorists and the #Houthis for weapons smuggling. Follows a previous strike there and a couple of Houthi attacks targeting Tel Aviv and Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/MrSaq3Cq5i — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 29, 2024

Ранее местное СМИ Times of Israel сообщило, что в субботу вечером Израиль сбил запущенную хуситами баллистическую ракету "земля-земля" за пределами страны.

Лидер группировки Абдул Малик аль-Хуси заявил, что ракетный удар был нацелен и запланирован в связи с приземлением самолета с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху, который как раз возвращался из Нью-Йорка. Главарь боевиков также пообещал, что смерть главы Хезболлы Хасана Насраллы "не будет напрасной".

Израиль уже бил по Аль-Ходейде 20 июля – это был первый прямой удар по Йемену.

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27 сентября ряд западных СМИ писали, что ЦАХАЛ нанес удар по столице Ливана – Бейруту. Целью атаки был Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. На следующий день Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию лидера Хезболлы Насраллы.

Президент США Байден заявил, что ликвидация Насраллы является актом справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских гражданских.

29 сентября стало известно, что также было ликвидировано высокопоставленное должностное лицо Хезболлы Набиль Каук.

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