Израиль раскрыл детали удара по Йемену: Порт Аль-Ходейда – основной для поставок из Ирана

Спикер ЦАХАЛ заявил, что именно по этому маршруту хуситы получили иранский беспилотник, которым ударили по Тель-Авиву 19 июля

Израильские удары по Йемену (Фото: соцсети)

Израиль ударил по инфраструктуре двойного назначения в районе порта, который группировка хуситов использовала в качестве основного маршрута поставки иранского оружия в Йемен. Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга.

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По его словам, за последние 9 месяцев хуситы, прокси Ирана в Йемене, совершили более 200 воздушных атак против гражданских лиц и инфраструктуры в Израиле.

Чиновник отметил: в пятницу, 19 июля, во время одной из таких дроновых атак хуситы выпустили из Йемена иранский беспилотник со взрывоопасным зарядом – тот попал в жилой дом в центре Тель-Авива рядом с филиалом посольства США, погиб гражданский 50-летний израильтянин, также есть раненые.

Хагари отметил, что нападения хуситов являются актами агрессии, нарушением международного права и угрозой международному миру и безопасности.

"Сегодня Израиль усилил свои действия для самозащиты от этих атак. Военно-воздушные силы Израиля нанесли точные удары по военным объектам хуситов в Йемене", – пояснил военный.

Целью израильтян стал порт Аль-Ходейда, который использовался хуситами в качестве основного маршрута поставки иранского оружия из Ирана в Йемен – в частности, им доставили и тот дрон, которым хуситы ударили 19 июля, акцентировал спикер.

Он сообщил: в районе порта ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре (в частности, энергетической) двойного назначения, которую хуститы использовали для террористической деятельности.

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"Израиль нанес необходимые и пропорциональные удары, чтобы остановить террористические атаки хуситов", – подчеркнул Хагари.

Однако, отметил чиновник, угроза хуситов выходит далеко за пределы Израиля: своими атаками на международное судоходство группировка нацелена на другие страны Ближнего востока, США и весь мир.

Спикер подчеркнул, что за хуситами стоит одна страна – Иран, чей режим финансирует, вооружает и руководит террористической деятельностью группировки.

Он напомнил, что Израиль ведет войну на нескольких фронтах против иранских прокси: ХАМАСа в Газе, Хезболлы в Ливане, иранских ополченцев в Сирии и Ираке и хуситов в Йемене.

Хагари отметил: международная морская коалиция во главе с Центральным командованием Вооруженных сил США и ЦАХАЛ остановили многие нападения хуситов в последние месяцы – и Израиль видит общий интерес всех стран, подвергшихся нападению группировки, вместе противостоять этой угрозе.

Военный акцентировал, что сегодняшняя атака по Йемену была совершена исключительно израильской армией, и ЦАХАЛ продолжит защищать народ Израиля "от всех угроз, близких и далеких".

Член хуситского политбюро Мохаммед аль-Бухайти заявил, что израильский удар не остановит военные операции группировки "в поддержку палестинского народа". Он утверждает, что хуситы будут "встречать эскалацию эскалацией".

В Йемене с 2014 года идет гражданская война — после восстания шиитского (ветвь ислама) движения хуситов. Эта поддерживаемая Ираном группировка контролирует северо-западную часть страны и столицу государства Сана.

Осенью 2023 года хуситы поддержали ХАМАС в войне против Израиля – и начали наносить удары по стране. После этого они приступили к атакам на гражданские суда.

В декабре США объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран для обеспечения безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене.

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