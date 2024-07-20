Ізраїль розкрив деталі удару по Ємену: Порт Аль-Ходейда був основним для постачань з Ірану

Речник ЦАХАЛ заявив, що саме цим маршрутом хусити отримали іранський безпілотник, яким вдарили по Тель-Авіву 19 липня

Ізраїльські удари по Ємену (Фото: соцмережі)

Ізраїль вдарив по інфраструктурі подвійного призначення у районі порту, котрий угрупування хуситів використовувало як основний маршрут постачання іранської зброї до Ємену. Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі під час брифінгу.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, за останні 9 місяців хусити, проксі Ірану в Ємені, здійснили понад 200 повітряних атак проти цивільних осіб та інфраструктури в Ізраїлі.

Посадовець зазначив: у п'ятницю, 19 липня, під час однієї з таких дронових атак хусити випустили з Ємену іранський безпілотник із вибухонебезпечним зарядом – той влучив у житловий будинок в центрі Тель-Авіва поряд з філіалом посольства США, загинув цивільний 50-річний ізраїльтянин, також є поранені.

Хагарі зауважив, що напади хуситів є актами агресії, порушенням міжнародного права та загрозою міжнародному миру та безпеці.

"Сьогодні Ізраїль посилив свої дії для самозахисту від цих атак. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали точних ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені", – пояснив військовий.

Ціллю ізраїльтян став порт Аль-Ходейда, котрий використовувався хуситами як основний маршрут постачання іранської зброї з Ірану до Ємену – зокрема, ним доставили й той дрон, котрим хусити вдарили 19 липня, акцентував речник.

Він повідомив: у районі порту ВПС Ізраїлю завдали ударів по інфраструктурі (зокрема, енергетичній) подвійного призначення, котру хусити використовували для терористичної діяльності.

Читайте також: Ізраїль вперше напряму вдарив по Ємену після атак хуситів по країні – відео

"Ізраїль завдав необхідних і пропорційних ударів, щоб зупинити терористичні атаки хуситів", – наголосив Хагарі.

Проте, зазначив посадовець, загроза хуситів виходить далеко за межі Ізраїлю: своїми атаками на міжнародне судноплавство угрупування націлене на інші країни Близького сходу, США та весь світ.

Речник наголосив, що за хуситами стоїть одна країна – Іран, чий режим фінансує, озброює та керує терористичною діяльністю угрупування.

Він нагадав, що Ізраїль веде війну на кількох фронтах проти іранських проксі: ХАМАСа у Газі, Хезболи у Лівані, іранських ополченців у Сирії та Іраку й хуситів у Ємені.

Хагарі зазначив: міжнародна морська коаліція на чолі з Центральним командуванням Збройних сил США та ЦАХАЛ зупинили багато нападів хуситів в останні місяці – й Ізраїль бачить спільний інтерес усіх країн, котрі зазнали нападу угрупування, разом протистояти цій загрозі.

Військовий наголосив, що сьогоднішня атака по Ємену була здійснена винятково ізраїльською армією, і ЦАХАЛ продовжить захищати народ Ізраїлю "від усіх загроз, близьких і далеких".

Член хуситського політбюро Мохаммед аль-Бухайті заявив, що ізраїльський удар не зупинить військові операції угрупування "на підтримку палестинського народу". Він стверджує, що хусити "зустрічатимуть ескалацію ескалацією".

У Ємені з 2014 року триває громадянська війна — після повстання шиїтського (гілка ісламу) руху хуситів. Це підтримуване Іраном угрупування контролює північно-західну частину країни та столицю держави Сану.

Восени 2023 року хусити підтримали ХАМАС у війні проти Ізраїлю – і почали завдавати ударів по країні. Після цього вони розпочали атаки на цивільні судна.

У грудні США оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн задля безпеки судноплавства в Червоному морі, а в січні 2024 року завдали першого удару по об'єктах хуситів у Ємені.

Читайте також: США заперечили успішний удар хуситів по авіаносцю "Дуайт Ейзенхауер"