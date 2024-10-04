Ізраїль вночі завдав ударів по Бейруту, ціллю міг бути новий ватажок Хезболли – Axios

Хашим Сафі ад-Дін перебував у бункері глибоко під землею, і поки невідомо, чи загинув він під час удару, розповів співрозмовник видання

Удари по Лівану (Ілюстративне фото: STR/EPA)

Авіація армії Ізраїлю завдала удару по Бейруту, ціллю атаки міг бути новий ватажок організації Хезболла Хашим Сафі ад-Дін. Про це повідомило видання Axios із посиланням на трьох неназваних ізраїльських посадовців.

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Авіаудар ЦАХАЛ по південному передмістю столиці Лівану був цілеспрямованою атакою проти глави виконавчого комітету Хезболли ад-Діна, який замінив на посаді ліквідованого у вересні Хасана Насраллу, розповіли співрозмовники.

Один із них додав, що ад-Дін перебував у бункері глибоко під землею, і поки невідомо, чи загинув він під час удару.

У травні 2017 року Державний департамент Сполучених Штатів включив ад-Діна до списку глобальних терористів, пише видання.

Згідно з повідомленнями ліванської преси, ізраїльський удар був набагато масштабнішим, ніж той, унаслідок якого минулого тижня було вбито Насраллу.

Видання The New York Times із посиланням на трьох офіційних осіб Ізраїлю повідомило, що ЦАХАЛ пізно увечері 3 жовтня вдарив по підземному бункеру, де, ймовірно, збиралися посадовці Хезболли. Вони додали, що отримали розвідувальну інформацію про зустріч членів організації. На неї мав приїхати й ад-Дін.