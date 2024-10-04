Израиль ночью нанес удары по Бейруту, целью мог быть новый главарь Хезболлы – Axios

Хашим Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей, и пока неизвестно, погиб ли он во время удара, рассказал собеседник издания

Удары по Ливану (Иллюстративное фото: STR/EPA)

Авиация армии Израиля нанесла удар по Бейруту, целью атаки мог быть новый главарь организации Хезболла Хашим Сафи ад-Дин. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на троих неназванных израильских чиновников.

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Авиаудар ЦАХАЛ по южному пригороду столицы Ливана был целенаправленной атакой против главы исполнительного комитета Хезболлы ад-Дина, заменившего в должности ликвидированного в сентябре Хасана Насраллу, рассказали собеседники.

Один из них добавил, что ад-Дин находился в бункере глубоко под землей, и пока неизвестно, погиб ли он при ударе.

В мае 2017 года Государственный департамент Соединенных Штатов включил ад-Дина в список глобальных террористов, пишет издание.

Согласно сообщениям ливанской прессы, израильский удар был намного масштабнее, чем тот, в результате которого на прошлой неделе был убит Насралла.

Издание The New York Times со ссылкой на троих официальных лиц Израиля сообщило, что ЦАХАЛ поздно вечером 3 октября ударил по подземному бункеру, где, вероятно, собирались чиновники Хезболлы. Они добавили, что получили разведывательную информацию о встрече членов организации. На нее должен был приехать и ад-Дин.