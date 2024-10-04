Израиль ночью нанес удары по Бейруту, целью мог быть новый главарь Хезболлы – Axios
Авиация армии Израиля нанесла удар по Бейруту, целью атаки мог быть новый главарь организации Хезболла Хашим Сафи ад-Дин. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на троих неназванных израильских чиновников.
Авиаудар ЦАХАЛ по южному пригороду столицы Ливана был целенаправленной атакой против главы исполнительного комитета Хезболлы ад-Дина, заменившего в должности ликвидированного в сентябре Хасана Насраллу, рассказали собеседники.
Один из них добавил, что ад-Дин находился в бункере глубоко под землей, и пока неизвестно, погиб ли он при ударе.
В мае 2017 года Государственный департамент Соединенных Штатов включил ад-Дина в список глобальных террористов, пишет издание.
Согласно сообщениям ливанской прессы, израильский удар был намного масштабнее, чем тот, в результате которого на прошлой неделе был убит Насралла.
Издание The New York Times со ссылкой на троих официальных лиц Израиля сообщило, что ЦАХАЛ поздно вечером 3 октября ударил по подземному бункеру, где, вероятно, собирались чиновники Хезболлы. Они добавили, что получили разведывательную информацию о встрече членов организации. На нее должен был приехать и ад-Дин.
Beirut tonight. pic.twitter.com/Wg9SxvkaRI— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 3, 2024
- 28 сентября армия Израиля заявила о ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насралли в результате удара по Бейруту. Президент США назвал это "актом справедливости".
- Место Насраллы занял двоюродный брат Хашим Сафи ад-Дин.
- 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.