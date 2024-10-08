CNN: США не наполягають на припиненні вогню на Близькому Сході

Наслідки атаки на Бейрут (Фото: EPA)

США не роблять активних спроб схилити Ізраїль до припинення вогню із Хезболлою. Про це повідомляє CNN з посиланням на коментар від анонімних офіційних осіб США.

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США два тижні тому закликали Ізраїль припинити вогонь і зупинити конфлікт із Хезболлою, проте Єрусалим відхилив цю пропозицію. З того моменту, за інформацією обізнаних осіб, американська сторона не робила активних дій у цьому питанні та змирилася з операціями Ізраїлю проти Лівану та Ірану.

Неназвані чиновники з адміністрації Байдена кажуть, що в США зростає побоювання щодо того, що заявлена Ізраїлем "обмежена наземна операція" проти Лівану може перерости у масштабніший і триваліший конфлікт. Переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС також виявилися марними.

Анонімні офіційні особи США кажуть, що Ізраїль спочатку планував масштабніше вторгнення до Лівану, але американській стороні вдалося відмовити уряд країни від цього. Однак вони визнають, що вплив США обмежений, коли йдеться про військові операції Ізраїлю.