Білий дім побоюється, що операція Ізраїлю проти Лівану може перерости у тривалу війну

Армія Ізраїлю (Фото: mod.gov.il)

Білий дім розглядає "обмежену наземну операцію" Ізраїлю проти Лівану як право на самооборону. Однак, як передає СNN, у Раді нацбезпеки попередили про можливі ризики внаслідок розширення операції.

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"Ми розуміємо, що ізраїльтяни будуть проводити обмежені операції зі знищення інфраструктури Хезболли, яка може бути використана для загрози громадянам Ізраїлю. Це відповідає праву Ізраїлю захищати своїх громадян та безпечно повертати мирних мешканців до їхніх будинків", — йдеться у заяві.

Водночас у США побоюються, що "обмежена наземна операція" Ізраїлю може розширитися за масштабом та перетворитися на довгострокове вторгнення. У такому разі можуть виникнути певні ризики, повідомляє CNN. У Раді нацбезпеки наголосили, що і далі стежитимуть за ситуацією та вестимуть діалог з ізраїльтянами.

17 вересня в Лівані масово вибухнули пейджери, було поранено понад 2700 людей. 19 вересня стало відомо, що це спецоперація Ізраїлю, про яку США було попереджено, але не повністю.

30 вересня The Guardian писало, що Ізраїль може готуватися до наземної операції у Лівані.

Увечері 30 вересня війська Лівану відступили від південного кордону на тлі можливого вторгнення Ізраїлю.

Вночі 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію проти угруповань Хезболли на півдні Лівану.

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