Белый дом опасается, что операция Израиля против Ливана может перерасти в длительную войну

Армия Израиля (Фото: mod.gov.il)

Белый дом рассматривает "ограниченную наземную операцию" Израиля против Ливана как право на самооборону. Однако, как передает СNN, в Совете нацбезопасности предупредили о возможных рисках в результате расширения операции.

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"Мы понимаем, что израильтяне будут проводить ограниченные операции по уничтожению инфраструктуры Хезболлы, которая может быть использована для угрозы гражданам Израиля. Это соответствует праву Израиля защищать своих граждан и безопасно возвращать мирных жителей в их дома", — говорится в заявлении.

Вместе с тем в США опасаются, что "ограниченная наземная операция" Израиля может расшириться по масштабу и превратиться в долгосрочное вторжение. В таком случае могут возникнуть определенные риски, передает CNN. В Совете нацбезопасности подчеркнули, что продолжат следить за ситуацией и вести диалог с израильтянами.

17 сентября в Ливане массово взорвались пейджеры, были ранены более 2700 человек. 19 сентября стало известно, что это спецоперация Израиля, о которой США были предупреждены, но не полностью.

30 сентября The Guardian писало, что Израиль может готовиться к наземной операции в Ливане.

Вечером 30 сентября войска Ливана отступили от южной границы на фоне вероятного вторжения Израиля.

Ночью 1 октября Израиль начал наземную операцию против группировок Хезболлы на юге Ливана.

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