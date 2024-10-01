Белый дом опасается, что операция Израиля против Ливана может перерасти в длительную войну
Армия Израиля (Фото: mod.gov.il)

Белый дом рассматривает "ограниченную наземную операцию" Израиля против Ливана как право на самооборону. Однако, как передает СNN, в Совете нацбезопасности предупредили о возможных рисках в результате расширения операции. 

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"Мы понимаем, что израильтяне будут проводить ограниченные операции по уничтожению инфраструктуры Хезболлы, которая может быть использована для угрозы гражданам Израиля. Это соответствует праву Израиля защищать своих граждан и безопасно возвращать мирных жителей в их дома", — говорится в заявлении.

Вместе с тем в США опасаются, что "ограниченная наземная операция" Израиля может расшириться по масштабу и превратиться в долгосрочное вторжение. В таком случае могут возникнуть определенные риски, передает CNN. В Совете нацбезопасности подчеркнули, что продолжат следить за ситуацией и вести диалог с израильтянами.  

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