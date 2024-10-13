США розгорнули в Ізраїлі батарею протиповітряної оборони THAAD

Це не перший раз, коли США розгорнули батарею THAAD у регіоні

Система ППО (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Військові Сполучених Штатів розгорнули на території Ізраїлю батарею протиповітряної оборони THAAD. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

За його словами, за вказівкою президента США Джо Байдена очільник Пентагону Ллойд Остін санкціонував розгортання батареї THAAD і військового персоналу США в Ізраїлі, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону країни після атак з боку Ірану.

"Батарея THAAD посилить інтегровану систему ППО Ізраїлю. Ця дія підкреслює тверду відданість США захисту Ізраїлю та захисту американців в Ізраїлі від будь-яких подальших атак балістичними ракетами з боку Ірану", – заявив Райдер.

Речник Пентагону наголосив, що це лише частина ширших змін, які армія США зробила в останні місяці, щоб підтримати оборону Ізраїлю та захистити від нападів Ірану та збройних формувань, пов’язаних з ним.

У оборонному відомстві додали, що це не перший раз, коли США розгорнули батарею THAAD у регіоні. Байден наказав військовим розгорнути додаткову ППО на Близькому Сході у 2023 році після атаки 7 жовтня для захисту американських військ та інтересів у регіоні.

ДОВІДКА. THAAD – протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Він призначений для перехоплення цілей на дальності до 200 км та на висотах до 100-150 км. Попри те, що цей комплекс почали створювати ще наприкінці 80-х з виходом на випробування у 90-х роках, а в експлуатації у США він з 2008 року, THAAD не набув високої поширеності. Окрім США, які мають неоголошену кількість таких систем, його іноземними операторами є лише ОАЕ та Саудівська Аравія.

1 жовтня Іран випустив 180 ракет по Ізраїлю. Частина ударів припала по центру країни, решта – на південь. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, вперше були застосовані гіперзвукові ракети "Фаттах".

2 жовтня у США пообіцяли "серйозні наслідки" за атаки на Ізраїль. Запуск близько 200 балістичних ракет назвали "серйозною ескалацією".