Хезболла атакувала Ізраїль безпілотниками: постраждали майже 70 людей

Загалом Хезболла випустила по Ізраїлю три ударні дрони, два з яких вдалося збити

Ізраїль (Ілюстративне фото: Atef Safadi/EPA)

Увечері в неділю, 13 жовтня, ліванська Хезболла атакувала Ізраїль безпілотниками, унаслідок цього поранення отримали десятки людей. Про це повідомило видання The Times of Israel із посиланням на медиків.

Вони розповіли, що унаслідок удару постраждали 67 людей. Четверо людей були тяжко поранені, п’ятеро отримали важкі поранення, ще 14 – отримали поранення середньої тяжкості.

Більшість із травмованих були доставлені до медичного центру Гілеля Яффе в Хадері. Інші були доставлені в лікарню Шеба в Рамат-Гані, лікарню Рамбам в Хайфі та медичний центр Рабіна в Петах-Тіква.

Загалом Хезболла випустила по Ізраїлю три ударні дрони. Два безпілотники були випущені разом: один був збитий поблизу Хайфи, а інший влучив у зібрання ізраїльтян біля населеного пункту Біньяміна, що спричинило травмування людей. Третій дрон був збитий над морем біля Хайфи.

Видання The Jerusalem Post пише, що перед атакою не спрацювала тривога. Безпілотник був відправлений з Лівану під прикриттям ракетного обстрілу Хезболли.

Атака сталася саме тоді, коли командування ЦАХАЛ зняло деякі обмеження в низці районів, що перетинаються з територією, по якій було завдано удару.

1 жовтня Іран випустив 180 ракет по Ізраїлю. Частина ударів припала по центру країни, решта – на південь. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, вперше були застосовані гіперзвукові ракети "Фаттах".

2 жовтня у США пообіцяли "серйозні наслідки" за атаки на Ізраїль. Запуск близько 200 балістичних ракет назвали "серйозною ескалацією".