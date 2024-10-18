Росія запустила ударні дрони: у Києві чотири з половиною години велася бойова робота

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У ніч проти 18 жовтня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами, зокрема протиповітряна оборона працювала у столиці. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Олександр Попко.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – написав він о 00:49.

Відбій у столиці був о 03:08.

Про рух ударних дронів РФ в бік України Повітряні сили почали повідомляти ще ввечері 17 жовтня – з 20:15. З того часу групи ворожих дронів фіксують у різних регіонах України. Військові поки не звітували про результати роботи ППО.

ДОПОВНЕНО О 08:30. КМВА заявила, що цієї ночі російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками. Але усі БпЛА, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад чотири з половиною години.

Попередньо, в столиці без потерпілих та руйнувань.