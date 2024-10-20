Росіяни атакували безпілотниками Київ – близько десятка знешкодили на підступах до столиці

Попередньо, у столиці обійшлося без руйнувань, інформація про постраждалих не надходила

Ілюстративне фото: Depositphotos

Росіяни вчергове атакували Київ приблизно десятком ударних безпілотників, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

РФ запустила дрони з південного та північно-східного напрямків, безпілотники заходили у декілька хвиль – тривога оголошувалася двічі й сумарно тривала близько трьох годин, зауважив посадовець.

Близько 10 безпілотників були знешкоджені на підступах до Києва – їхня точна кількість і тип на цей момент не відомі владі.

Попередньо, у Києві обійшлося без руйнувань, інформація про постраждалих не надходила.

Раніше, 18 жовтня, росіяни також атакували столицю дронами – бойова робота по них велась близько 4,5 годин.

У ніч проти 19 жовтня окупанти знову атакували Київ безпілотниками, унаслідок чого було поранено жінку.