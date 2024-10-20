Росіяни атакували безпілотниками Київ – близько десятка знешкодили на підступах до столиці
Росіяни вчергове атакували Київ приблизно десятком ударних безпілотників, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
РФ запустила дрони з південного та північно-східного напрямків, безпілотники заходили у декілька хвиль – тривога оголошувалася двічі й сумарно тривала близько трьох годин, зауважив посадовець.
Близько 10 безпілотників були знешкоджені на підступах до Києва – їхня точна кількість і тип на цей момент не відомі владі.
Попередньо, у Києві обійшлося без руйнувань, інформація про постраждалих не надходила.
Раніше, 18 жовтня, росіяни також атакували столицю дронами – бойова робота по них велась близько 4,5 годин.
У ніч проти 19 жовтня окупанти знову атакували Київ безпілотниками, унаслідок чого було поранено жінку.
- Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами. В ніч проти 16 жовтня окупаційні війська атакували 136 "шахедами". У ніч проти 17 жовтня окупанти запустили 56 безпілотників і авіаційну ракету Х-59.
- 18 жовтня росіяни запустили 135 дронів, сили протиповітряної оборони збили більшість із них – 80 безпілотників, ще 44 російські безпілотники локаційно втрачено, два – полетіли в Білорусь.
- У ніч проти 19 жовтня (із 21:00 18 жовтня) російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційними ракетами й ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 46 цілей, ще 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено.