Російська дронова атака на Київ: уламком поранено жінку, її оперують
У ніч проти 19 жовтня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, унаслідок чого було поранено жінку. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко і Київська міська військова адміністрація.
За даними КМВА, дрони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони збили усі безпілотники, які загрожували столиці. Але цього разу не обійшлося без потерпілих.
У Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.
Водночас Кличко написав, що жінка постраждала у Дарницькому районі.
"Її госпіталізували й оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкона", – уточнив Кличко.
Також, за інформацією КМВА, у Дарницькому районі уламками дронів пошкоджено припарковані авто.
- У ніч проти 18 жовтня КМВА заявила про одну з наймасованіших атак безпілотниками. Усі БпЛА, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені.
- Тієї ночі окупанти випустили по Україні 135 дронів. 80 з них були збиті силами ППО.