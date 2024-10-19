Російська дронова атака на Київ: уламком поранено жінку, її оперують

Сили оборони збили усі безпілотники, які загрожували столиці, зазначили в КМВА

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 19 жовтня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, унаслідок чого було поранено жінку. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко і Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, дрони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони збили усі безпілотники, які загрожували столиці. Але цього разу не обійшлося без потерпілих.

У Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

Водночас Кличко написав, що жінка постраждала у Дарницькому районі.

"Її госпіталізували й оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкона", – уточнив Кличко.

Також, за інформацією КМВА, у Дарницькому районі уламками дронів пошкоджено припарковані авто.