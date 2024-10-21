Глава Пентагона прибыл в Киев

Визит Остина в Киев происходит во время очередной атаки российских дронов на Украину

Ллойд Остин (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев рано утром в понедельник, 21 октября. Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что Остин прибыл в украинскую столицу, поскольку будущее помощи США Украине "зависит от неизбежных президентских выборов в США, а Россия продолжает достигать небольших, но постоянных успехов на фронте".

Остин встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать Силы обороны в следующем году.

Позже о визите сообщил и сам глава Пентагона.

"Я вернулся в Украину четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", – заявил он.

Визит Остина в Киев проходит во время очередной атаки россиян ударными дронами. Ночью обломки упали в трех районах столицы.