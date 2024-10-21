США виділили новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн

Україна отримає від США військову техніку, боєприпаси та інше озброєння

Володимир Зеленський та Ллойд Остін (Фото: ВП)

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. Про це під час візиту до Києва оголосив голова Пентагону Ллойд Остін, передає Укрінформ.

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"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку. Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на $400 млн на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", – заявив Остін.

Глава Пентагону прибув до України 21 жовтня. У нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та головою Міноборони Рустемом Умєровим.

Перед цим США оголошували про пакет допомоги на $425 млн 16 жовтня. До нього увійшли засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "критично важливі боєприпаси".

18 жовтня Зеленський заявив, що Україна та США домовилися про стабільні постачання військової допомоги. За словами президента, пакети оголошуватимуться кожні два-три тижні.

26 вересня Байден доручив Пентагону розширити програму підготовки українських пілотів F-16. Того самого дня Зеленський повідомив, що США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд в рамках різних програм.

18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна може поновити експорт зброї. Однак це стосується лише країн "Рамштайну".

20 жовтня стало відомо, що Франція передасть Україні гармати Caesar та снаряди. Військова допомога стала можливою завдяки відсоткам від заморожених російських активів.