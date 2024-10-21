США виділили новий пакет допомоги Україні на суму $400 млн
США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн. Про це під час візиту до Києва оголосив голова Пентагону Ллойд Остін, передає Укрінформ.
"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку. Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на $400 млн на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", – заявив Остін.
Глава Пентагону прибув до України 21 жовтня. У нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та головою Міноборони Рустемом Умєровим.
Перед цим США оголошували про пакет допомоги на $425 млн 16 жовтня. До нього увійшли засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "критично важливі боєприпаси".
18 жовтня Зеленський заявив, що Україна та США домовилися про стабільні постачання військової допомоги. За словами президента, пакети оголошуватимуться кожні два-три тижні.
- 26 вересня Байден доручив Пентагону розширити програму підготовки українських пілотів F-16. Того самого дня Зеленський повідомив, що США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд в рамках різних програм.
- 18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна може поновити експорт зброї. Однак це стосується лише країн "Рамштайну".
- 20 жовтня стало відомо, що Франція передасть Україні гармати Caesar та снаряди. Військова допомога стала можливою завдяки відсоткам від заморожених російських активів.