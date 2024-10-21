США выделили новый пакет помощи Украине на сумму $400 млн

Украина получит от США военную технику, боеприпасы и другое вооружение

Владимир Зеленский и Ллойд Остин (Фото: ОП)

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Об этом во время визита в Киев объявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Укринформ.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", — заявил Остин.

Глава Пентагона прибыл в Украину 21 октября. У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленский и главой Минобороны Рустемом Умеровым.

Перед этим США объявляли о пакете помощи на $425 млн 16 октября. В него вошли средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".

18 октября Зеленский заявил, что Украина и США договорились о стабильных поставках военной помощи. По словам президента, пакеты будут объявляться каждые две-три недели.

26 сентября Байден поручил Пентагону расширить программу подготовки украинских пилотов F-16. В тот же день Зеленский сообщил, что США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму $7,9 млрд в рамках разных программ.

18 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина может возобновить экспорт оружия. Однако касается это только стран "Рамштайна".

20 октября стало известно, что Франция передаст Украине пушки Caesar и снаряды. Военная помощь стала возможна благодаря процентам от замороженных российских активов.