Может ли Украина победить Россию без помощи Запада? Горбулин и Бадрак ответили

Один из экспертов отметил, что сейчас речь идет не о победе, а о выживании украинской нации

ВСУ (Фото: Генштаб)

Сегодня Украина не способна победить Россию без помощи Запада. Об этом в интервью LIGA.net сообщил первый вице-президент Национальной академии наук Украины, профессор и первый секретарь СНБО Владимир Горбулин.

"Нет, сегодня нет. Нам нужно очень много работать, чтобы полностью возродить военно-промышленный комплекс", – ответил Горбулин на вопрос о том, способна ли Украина победить врага своими силами.

Профессор добавил, что в Украине должны воевать не только Вооруженные силы, но и вся страна. В таком случае, наша страна сможет выстоять перед врагом, но победить оккупантов без помощи Запада Украина не сможет.

В то же время директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отметил, что о победе пока вообще речь не идет, стоит вопрос выживания.

"Слово победа в нашем обществе извратили и осквернили. Я не думаю, что его сейчас нужно использовать. Сейчас идет вопрос выживания украинской нации и на этом этапе даже выживание украинской нации в значительной степени зависит от партнеров на Западе", – добавил он.