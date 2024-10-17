Экс-дипломат Хара о Плане победы: Те, кто говорят, что пришло время переговоров, ошибаются

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что реализация пункта о НАТО в Плане победы будет вливать на стратегические расчеты Путина

Александр Хара (Фото - Media Center Ukraine).webp

Представленный президентом Владимиром Зеленским План победы нацелен прежде всего на то, чтобы дать понять партнерам, что Украина не собирается сдаваться и идти на невыгодные для себя переговоры. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал бывший дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

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"Главная идея этого плана или этой стратегии – сказать миру, что Украина продолжает бороться, что мы не собираемся сдаваться. Те, кто говорят, что пришло время переговоров, они ошибаются", – заявил Хара.

Как считает экс-дипломат, План победы дает понять: для того, чтобы Украина была успешной и произошли такие положительные вещи как возобновление действия международного права, укрощение агрессивных планов режимов КНДР, Китая и Ирана, нужно помочь Украине и предоставить то вооружение, которое сможет изменить ситуацию на поле боя.

Также один из ключевых озвученных Зеленским пунктов – приглашение Украины в НАТО "уже сейчас".

"Мы в принципе, по крайней мере в Украине, уже пришли к выводу, что приглашение или вступление Украины в НАТО фактически уберет одну из важных целей для Путина в его войне", – сказал он.

Хара подчеркнул, что если Украина станет членом НАТО, это повлияет на стратегические расчеты российского диктатора Владимира Путина в войне.

"Собственно, поэтому это важно и именно поэтому президент с него [этого пункта] начал", – подчеркнул экс-дипломат.

16 октября Зеленский впервые публично представил в Верховной Раде свой План победы. Официально все пункты раньше не раскрывались.

Ключевое положение плана – приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны. А саму войну, по словам президента, с этим Планом можно завершить не позднее 2025 года.

Остальные пункты – аргументы, почему это решение о НАТО станет выгодным предложением и для Альянса также, и перечень того, что должны сделать партнеры, чтобы приблизить победу. Детальнее – в материале LIGA.net.

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