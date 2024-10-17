Ексдипломат Хара про План перемоги: Ті, хто кажуть, що настав час перемовин, помиляються

Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що реалізація пункту про НАТО у Плані перемоги вливатиме на стратегічні розрахунки Путіна

Олександр Хара (Фото: Media Center Ukraine)

Презентований президентом Володимиром Зеленським План перемоги націлений перш за все на те, щоб дати зрозуміти партнерам, що Україна не збирається здаватись і йти на невигідні для себе перемовини. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив колишній дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

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"Головна ідея цього плану або цієї стратегії – сказати світові, що Україна продовжує боротися, що ми не збираємо здаватися. Ті, хто кажуть, що настав час перемовин, вони помиляються", – заявив Хара.

Як вважає ексдипломат, План перемоги дає зрозуміти: для того, щоб Україна була успішною і настали такі позитивні речі як відновлення дії міжнародного права, приборкання агресивних планів режимів КНДР, Китаю й Ірану, потрібно допомогти Україні та надати те озброєння, яке зможе змінити ситуацію на полі бою.

Також один із ключових озвучених Зеленським пунктів – запрошення України в НАТО "вже зараз".

"Ми в принципі, принаймні в Україні, вже дійшли висновку, що запрошення або вступ України в НАТО фактично прибере одну з важливих цілей для Путіна в його війні", – сказав він.

Хара наголосив, що якщо Україна стане членом НАТО, це впливатиме на стратегічні розрахунки російського диктатора Володимира Путіна у війні.

"Власне тому це важливо і власне тому президент з нього [цього пункту] почав", – наголосив ексдипломат.

16 жовтня Зеленський уперше публічно презентував у Верховній Раді свій План перемоги. Офіційно всі пункти раніше не розкривалися.

Ключове положення плану – запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. А саму війну, за словами президента, із цим Планом можна завершити не пізніше 2025 року.

Решта пунктів – аргументи, чому це рішення про НАТО стане вигідною пропозицією і для Альянсу також, та перелік того, що саме мають зробити партнери, аби наблизити перемогу. Детальніше - в матеріалі LIGA.net.

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