Чи може Україна перемогти Росію без допомоги Заходу? Горбулін і Бадрак відповіли
На сьогодні Україна не здатна перемогти Росію без допомоги Заходу. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив перший віцепрезидент Національної академії наук України, професор і перший секретар РНБО Володимир Горбулін.
"Ні, сьогодні ні. Нам треба дуже багато працювати, щоб повністю відродити військово-промисловий комплекс", – відповів Горбулін на запитання про те, чи здатна Україна перемогти ворога самотужки.
Професор додав, що в Україні мають воювати не тільки Збройні сили, а й уся країна. У такому випадку наша країна зможе вистояти перед ворогом, але перемогти окупантів без допомоги Заходу Україна не зможе.
Водночас директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначив, що про перемогу наразі взагалі не йдеться, стоїть питання виживання.
"Слово перемога в нашому суспільстві збочили та спаплюжили. Я не думаю, що його зараз треба використовувати. Зараз є питання виживання української нації й на цьому етапі навіть виживання української нації значною мірою залежить від партнерів на Заході", – додав він.
- 17 вересня видання Bloomberg заявило, що деякі союзники України розглядають завершення війни переговорами у 2025 році.
- 16 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що війна може закінчитися не пізніше 2025 року, якщо союзники підтримають План перемоги.
- Того ж дня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що є велика ймовірність завершення війни в Україні в короткі терміни.
- 17 жовтня експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара заявив, що наразі ще не настав час перемовин із Росією про припинення війни.