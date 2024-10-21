Остин: Украина прошла путь от "коктейлей Молотова" до лучших в мире беспилотников

Ллойд Остин и Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

В начале полномасштабного вторжения украинцы пользовались "коктейлями Молотова", чтобы защититься от оккупантов, а сейчас в Украине производят одни из лучших дронов в мире. Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинскими студентами, передает РБК-Украина.

Глава оборонного ведомства США напомнил, что украинцы в начале полномасштабного вторжения организовывали засады на российские танки с "коктейлями Молотова" в руках.

"На бурной украинской оборонно-промышленной базе украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БпЛА в мире. А опытные украинские войска противовоздушной обороны защищают военных и семьи. И ваши солдаты показали невероятное мастерство", — подчеркнул Остин.

Также глава Пентагона назвал четыре причины, по которым Вашингтон поддерживает Украину в войне.

"Война российского диктатора Владимира Путина угрожает европейской безопасности. Война Путина бросает вызов нашим союзникам по НАТО. Война Путина атакует наши общие ценности. Война Путина – это фронтальное нападение на основанный на правилах международный порядок, гарантирующий безопасность всех нас", – отметил он.

18 октября Остин заявил, что Украина может наносить дальнобойные удары по России дронами собственного производства, такой метод уже продемонстрировал свою эффективность.

21 октября глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он анонсировал пакет помощи ВСУ на $400 млн.