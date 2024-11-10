Туск считает, что скоро США заявят о прекращении огня и гарантиях безопасности Украине

Польский политик отметил, что решения относительно войны "не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши"

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что в ближайшее время от США можно ожидать декларации, в частности, о дате прекращения огня, линии разграничения и гарантиях безопасности для Украины. Слова политика передает польское радио.

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Туск подчеркнул, что возможный "мирный план" Дональда Трампа, вероятно, сейчас только на стадии подготовки.

По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации от США, в том числе относительно даты прекращения огня, "на какой границе оно будет действовать" и гарантий безопасности для Украины.

Он признал: "Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела".

Польский политик отметил, что решения относительно войны "не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

В целом премьер прогнозирует, что независимо от результата американских выборов, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы.

Официально никаких планов нового американского президента по поводу российско-украинской войны пока не публиковалось, но в медиа появляются якобы фрагменты идей команды Трампа.