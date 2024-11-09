Дуда собирается в США, обсудит с Трампом вопрос Украины - Туск

Туск сообщил, что Дуда заранее рассказал ему о возможном визите в США для встречи с Трампом

Анджей Дуда, Дональд Трамп и Ангела Меркель (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Президент Польши Анджей Дуда собирается совершить визит в США и встретиться с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Особое внимание во время разговора он планирует уделить российско-украинской войне, сказал польский премьер Дональд Туск, передает Radio ZET.

Туск сообщил, что Дуда заранее рассказал ему о возможном визите в США для встречи с Трампом.

"Я буду держать за него кулаки, потому что независимо от разниц во взглядах [между Туском и Дудой] и того, что у президента Дуды вскоре завершается президентская каденция, он многое вложил в налаживание хороших отношений с Трампом, и мы можем это совместно использовать для польского -американских разговоров, особенно в контексте Украины", - сказал глава польского правительства.

СПРАВКА У Анджея Дуды и Дональда Трампа были теплые и партнерские отношения во время президентства республиканца. Они тесно сотрудничали в вопросах безопасности и обороны, в частности, обсуждали укрепление американского военного присутствия в Польше. Дуда пытался укрепить польско-американские связи и они вместе поддерживали инициативы против влияния России, особенно в контексте конфликта в Украине. У Анджея Дуды и Дональда Трампа были теплые и партнерские отношения во время президентства республиканца. Они тесно сотрудничали в вопросах безопасности и обороны, в частности, обсуждали укрепление американского военного присутствия в Польше. Дуда пытался укрепить польско-американские связи и они вместе поддерживали инициативы против влияния России, особенно в контексте конфликта в Украине.

9 ноября 2024 года министр иностранных дел Сибига сообщил, что между президентом Зеленским и Трампом налажен контакт, обе команды готовят их встречу.