Сибига: Между Трампом и Зеленским налажен диалог, готовится встреча

Андрей Сибига (Скриншот)

Между президентом Владимиром Зеленским и вновь избранным лидером США Дональдом Трампом уже налажен диалог, команды с обеих сторон работают над организацией встречи глав государств. Об этом на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Диалог между президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уже отлажен. Как раз скорость проведения телефонного разговора свидетельствует о существовании прямого диалога между главами государств", – сказал он.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли Зеленский и Трамп возможность встречи, Сибига сказал: "Конечно, обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров, команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи".

Ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство положительно настроено на сотрудничество с республиканцами: Трампом, Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Он отмечал, что между новоизбранным президентом Соединенных Штатов и Зеленским есть "очень хороший личный контакт".