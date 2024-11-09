Сибіга: Між Трампом та Зеленським налагоджено діалог, готується зустріч

Андрій Сибіга (Скриншот)

Між президентом Володимиром Зеленським та новообраним лідером США Дональдом Трампом вже налагоджено діалог, команди з обох сторін працюють над організацією зустрічі глав держав. Про це на пресконференції з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Діалог між президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом вже налагоджено. Як раз швидкість проведення телефонної розмови свідчить про існування прямого діалогу між главами держав", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювали Зеленський і Трамп можливість зустрічі, Сибіга сказав: "Звичайно, що обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів, команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі".

Раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд позитивно налаштований на співпрацю з республіканцями: Трампом, Сенатом та Палатою представників Конгресу США. Він зазначав, що між новообраним президентом Сполучених Штатів та Зеленським є "дуже хороший особистий контакт".